Le journaliste guinéen, Mamadou Oury Diallo, célèbre chroniqueur de l’émission Mirador sur FIM FM, vient d’officialiser son entrée en politique avec la création du Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL).

Après de nombreuses années en tant que journaliste critique et observateur de la scène publique, Mamadou Oury souhaite désormais s’impliquer activement dans l’animation de la vie politique guinéenne.

À travers le MPL, il s’engage à promouvoir les valeurs de liberté, de justice sociale et de patriotisme, des principes qu’il considère indispensables pour bâtir une Guinée unie et prospère. Dans ce premier extrait de l’interview accordée à Guinee360, le nouveau leader politique explique les motivations de son engagement en politique, ses aspirations pour le pays, et partage des propositions concrètes pour une véritable alternance démocratique en Guinée. Suivez la vidéo!