Aboubacar Soumah, le président du parti GDE a laissé entendre ce samedi que le Comité national du rassemblement et le redressement (CNRD), n’a pas une bonne volonté de réunir tous les Guinéens autour de la table de dialogue.

«Le CNRD n’a pas la bonne foi de s’asseoir avec les Guinéens et discuter, sa seule volonté est de créer sa propre classe politique. Le CNRD a la volonté de présenter son candidat. On ne peut tromper tout le peuple pendant le temps, on ne peut que tromper les gens que pendant un temps», a martelé l’ancien député qui dit être actuellement en exil du côté de la Casamance (Sénégal).

Même si les facilitatrices pour l’aboutissement d’un cadre de dialogue, sont à pied d’œuvre pour mobiliser les acteurs politiques et ceux de la société civile qui n’ont en majorité, pour le moment pas accepter de prendre part au dialogue inclusif, monsieur Soumah estime celles-ci auront encore du chemin à faire. Pour lui, on ne peut appeler les leaders politiques autour de la table pendant que certains sont en «exil» et d’autres ont leurs camarades détenus à la maison centrale, et pendant que d’autres sont placés sous contrôle judiciaire.

«Comment voulez-vous qu’un Aboubacar Soumah qui est poursuivi, vient dialoguer avec ceux qui le poursuivent ? Un Cellou Dalein Diallo qui est accusé de détournement de 5 millions de dollars puissent venir s’asseoir avec ceux qui l’accusent?…», s’est il interrogé, avant d’ajouter que CRND s’est créé lui-même une crise dans la gestion de la transition.

«Il s’est créé une opposition alors qu’il n’en avait pas besoin (…)»