Le fondateur du groupe de presse Lynx-Lance, Souleymane Diallo est célébré à titre anthume ce samedi 29 octobre 2022, au Palais du Peuple à Conakry. À cette occasion, l’Union des forces démocratiques, parti dirigé par l’ancien premier ministre, Sidya Touré, à travers le vice-président Bakary Goyo Zoumanigui a rendu un hommage mérité au Doyen Souleymane Diallo, Souleymane Horoya pour les intimes, dit-il.

«Je voudrais ici remercier la presse écrite pour le travail que les journalistes ont fait et font dans la promotion de la démocratie. Parmi ces journalistes, il y en a qui sont vraiment à féliciter. Le premier de ceux-là, c’est El hadj Souleymane Diallo que nous appelons Souleymane Horoya. Parce qu’il a travaillé à Horoya (le journal Horoya, Ndlr) avant de s’exiler pour aller poursuivre ses études. Et, le retour au pays natal, il a créé un groupe de presse Lynx-Lance. Je ne fais pas de publicité pour lui. Je connais l’homme. Je connais la profondeur de sa pensée parce qu’autrefois, on avait milité dans l’opposition contre le régime qu’il y avait en Guinée. Souleymane Diallo a beaucoup fait pour la presse guinéenne. Et, c’est le moment de lui rendre un hommage mérité. Il ne faut pas attendre que Dieu le rappelle pour commencer à dire, Souleymane était ceci, Souleymane était cela. Il faut qu’il entend de son vivant ce que certains Guinéens, et pas des moindres, pensent de lui, du travail qu’il a fait pour la promotion de la démocratie. C’est le premier qui a critiqué le Chef d’État. C’est le premier qui caricaturé le Général Lansana Conté et il n’a été en prison pour ça. C’est un mérite et on doit lui rendre un hommage. Les militants du parti UFR et son président, nous rendons hommage à Souleymane Diallo pour le travail qu’il a abattu dans la promotion de la démocratie en Guinée», a déclaré Bakary Goyo Zoumanigui, vice-président de l’Union des forces républicaines.

C’était à l’occasion de la reprise de l’assemblée générale hebdomadaire du parti, tenue ce samedi au siège dans la commune de Matam.

Djély Mamadou Kouyaté