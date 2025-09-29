La période de repos biologique imposée par le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) touche à sa fin. Après trois mois d’interdiction, la coupe et le transport de bois devraient, en principe, reprendre sur l’ensemble du territoire national à compter du 30 septembre 2025.

La mesure, entrée en vigueur le 7 juillet dernier, avait pour objectif de réduire la pression sur les forêts et de mieux encadrer l’exploitation des ressources naturelles. Elle s’inscrivait dans une stratégie de préservation des écosystèmes face aux menaces de déforestation.

À l’approche de l’échéance, une question demeure : le MEDD confirmera-t-il la levée de la suspension ou choisira-t-il de la prolonger, au regard de l’état actuel du couvert forestier et des impératifs de durabilité ?