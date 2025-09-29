Cinq jours après la destitution de Lucien Beindo Guilao, la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) a officiellement porté Mamadi Diomandé à sa tête. La cérémonie d’installation s’est tenue ce lundi 29 septembre 2025, au siège de la Ligue, en présence des membres du Comité exécutif.

À cette occasion, le nouveau président a animé une conférence de presse où il a dévoilé les grandes lignes de son projet pour le football guinéen.

« Notre vision est claire : continuer à grandir et à prospérer, en travaillant main dans la main, en partageant nos idées et en unissant nos forces. Tous les cadres actuellement en place, à une ou deux exceptions près, sont ceux avec lesquels j’avais déjà travaillé par le passé. Les projets ambitieux que nous portons nécessitent l’engagement de tous, car ce n’est qu’en conjuguant nos efforts que nous relèverons les défis à venir. Nous nous engageons à renforcer les capacités de notre instance sportive et de nos ressources humaines, et à rendre les clubs plus performants et plus indépendants », a-t-il déclaré.

Mamadi Diomandé a mis un accent particulier sur l’autonomie des clubs, qu’il juge indispensable au développement du football national :

« Il est essentiel que nos clubs gagnent en autonomie. Cela est fondamental pour le développement de notre football. »

Le président de la LGFP a également insisté sur la question des infrastructures sportives, rappelant les acquis obtenus grâce au soutien du Comité national, notamment les terrains dans les stades de Coléah et de Labé.

« Nous plaidons également pour une meilleure prise en compte de la problématique des infrastructures. Il ne peut y avoir de performance sans installations adéquates et sans acteurs engagés. (…) Nous devons poursuivre cet effort afin que d’autres régions de Guinée bénéficient elles aussi d’infrastructures modernes. »

Dans un esprit d’unité, il a invité les acteurs du football à collaborer étroitement avec la Fédération guinéenne de football : « Nous encourageons chacun à jouer sa partition pour le bénéfice de notre jeunesse et de l’avenir de notre pays. Nous appelons la Fédération à nous écouter afin que, dans un esprit de solidarité, nous mobilisions les moyens nécessaires pour rendre possible ce qui semblait auparavant impossible. »

Évoquant la scène continentale, Diomandé a salué les performances des clubs guinéens, notamment le Doré Athletic Club en Ligue des champions et le Hafia FC en Coupe de la CAF, tout en annonçant des réformes à venir.

« Nous travaillerons à rehausser le niveau de nos compétitions, tant sur le plan technique que tactique et organisationnel. À ce titre, je félicite nos deux représentants en compétition africaine : Doré Athletic Club en Ligue des champions et le Hafia FC en Coupe de la CAF. Je suis convaincu qu’en poursuivant nos efforts avec la même énergie, la même détermination et le même esprit de solidarité, nous bâtirons un avenir plus rayonnant pour notre football.»

Enfin, le nouveau président a annoncé une concertation prochaine avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour définir ensemble de nouvelles orientations :

« En concertation avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, nous proposerons des réformes structurelles et des formats de compétition adaptés. Avec votre concours, nous améliorerons notre football afin d’obtenir un meilleur indice pour nos clubs et renforcer notre représentativité sur la scène internationale. Visons ensemble l’atteinte de nos objectifs. »