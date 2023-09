Les négociations tripartites entre le Syndicat, l’État et le Patronat se sont poursuivies, ce vendredi 29 septembre 2023 à Conakry. Les discussions portaient sur l’augmentation de la valeur monétaire du point d’indice.

Grâce à la médiation du patronat, au lieu de 15%, le gouvernement a revu sa proposition à 20%. Le mouvement syndical, quant à lui, a également revu ses exigences à 90% au lieu de 100%, initialement.

“Nous étions la dernière fois à 92% et le gouvernement était à 15%. Aujourd’hui, les représentants du gouvernement sont revenus à 20%, ce qui nous a fait redescendre à 90%. Mais, honnêtement, les lignes ne bougent pas. Parce que comme vous le savez, nous avons accepté de redescendre pour montrer à la médiation et au patronat notre esprit de bonne volonté. Malheureusement, le gouvernement n’est pas dans cet état d’esprit. (…)”, a indiqué Abdoulaye Barry, président de la commission syndicale des négociations et secrétaire général de la Fédération Syndicale Autonome des travailleurs de Guinée.

“Nous lançons donc un appel au Premier ministre, au Président de la transition (…) nous voulons vraiment qu’ils arrivent à refonder les salaires des travailleurs de la République de Guinée. Un salaire d’entrée de 820.000 GNF. Et lorsque vous appliquez les 20%, cela ne représente rien et c’est insignifiant”, a déclaré le syndicaliste.