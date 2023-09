Après les performances exceptionnelles du premier semestre de l’exercice 2023, la Banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, a déclaré qu’elle était fermement déterminée à atteindre une rentabilité soutenue d’ici la fin du deuxième semestre.

La direction de la banque a assuré ses parties prenantes, y compris les actionnaires, les investisseurs locaux et étrangers ainsi que ses clients de son engagement envers des valeurs centrées sur le client dans le but de tirer parti de ses succès pour stimuler la croissance d’ici la fin de l’exercice en cours.

Oliver Alawuba, directeur général/chef de la direction du groupe UBA, qui s’est adressé jeudi aux participants à la conférence téléphonique des investisseurs du premier semestre 2023, a expliqué que la performance impressionnante de la banque se caractérisait par une création de revenus robuste, une gestion prudente des coûts et une allocation stratégique du capital.

Selon lui, ces réalisations ont fourni à la banque une base solide sur laquelle renforcer davantage sa position en tant qu’institution financière de premier plan en Afrique et au-delà.

Dans ses résultats du premier semestre clos le 30 juin 2023, UBA a montré sa résilience et sa solidité financières, dépassant les attentes avec des performances remarquables puisqu’ elle a enregistré un bénéfice avant impôts de 404 milliards de nairas, soit une hausse de 371%, contre 85,75 milliards de nairas enregistrés au premier semestre 2022.

Avec cette performance, UBA devient l’institution financière la plus rentable du Nigeria.

Le résultat a également montré que le bénéfice d’exploitation a augmenté de 206,6% pour atteindre 783,96 milliards de nairas en juin 2023 ; supérieur à 255,67 milliards de nairas déclarés un an plus tôt, tout comme il a enregistré une croissance de 164% de son bénéfice brut qui a atteint 981,78 milliards de nairas en juin 2023, contre 372,36 milliards de nairas en juin 2022.

Selon Alawuba : « ces chiffres reflètent notre capacité à financer la croissance future et à aider les clients individuels, les familles, les entreprises et les organisations à but non lucratif à mener à bien leurs projets. Chez UBA, nous restons concentrés sur notre philosophie Customer First et sur l’augmentation de notre part dans les différents marchés que nous exploitons.

Poursuivant, il a déclaré : « Grâce à notre taille, à notre empreinte géographique et à notre diversification des activités, nous avons de nombreuses opportunités de croissance, ce qui devrait nous permettre de rester le premier choix de nos clients et de tirer le meilleur parti de ces opportunités. Notre objectif est de mettre en œuvre des plans qui améliorent le réseau existant dans tous les pays et entreprises, et d’améliorer la rentabilité de nos activités principales grâce à une allocation disciplinée du capital. »

Il a en outre promis que malgré les réalisations du premier semestre de l’année, la Banque s’engage à fournir d’excellents services à ses clients et à rester concentrée sur sa stratégie et ses objectifs d’entreprise.

Pas plus tard que la semaine dernière, la Banque a annoncé le déploiement d’une initiative de financement spéciale visant à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans toute l’Afrique. En partenariat avec le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), UBA doit injecter jusqu’à 6 milliards de dollars dans les PME éligibles à travers l’Afrique au cours des trois prochaines années.

« Dans le cadre de l’initiative, les PME spécialisées dans l’agro-industrie, les produits pharmaceutiques, l’automobile, les transports et la logistique auront accès à des solutions de financement sur mesure. Cette initiative est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui opèrent dans ces secteurs qui dépendent fortement des importations », a déclaré Alawuba.

Le directeur exécutif des finances et de la gestion des risques de UBA, Ugo Nwaghodoh, a parlé de l’investissement de la banque dans la banque numérique, ajoutant que la banque continue de tirer parti de ses énormes investissements dans la technologie.

« Nos investissements dans les technologies de pointe continuent de produire les résultats escomptés, comme en témoigne l’énorme augmentation de nos revenus bancaires numériques, qui ont augmenté de 53,7 % en glissement annuel pour atteindre 57,2 milliards de nairas. Ces gains nous ont permis d’optimiser nos bénéfices nets face à l’accélération des pressions inflationnistes, à la dévaluation des devises et à l’augmentation des coûts induits par la réglementation », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’en se concentrant sur la croissance soutenue de la banque sur ses marchés africains, UBA reste concentrée sur la fourniture de produits et services financiers innovants et personnalisés qui répondent aux besoins uniques de sa clientèle diversifiée.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact client, dans 20 pays africains. Avec une présence à New York, Londres et Paris et maintenant aux Émirats arabes unis, UBA connecte les gens et les entreprises à travers l’Afrique à travers la banque de détail, commerciale et d’entreprise, les paiements transfrontaliers innovants et les envois de fonds, le financement du commerce et les services bancaires connexes.