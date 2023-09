Le décret d’application de la Loi portant protection des témoins et des victimes du massacre du 28 septembre 2009, tarde à être pris. C’est ce qu’a révélé ce jeudi 28 septembre 2023, l’un des avocats de la partie civile au cours d’une conférence à Conakry.

Le procès du 28 septembre 2009 s’est ouvert il y a un an. Depuis quelques mois, les victimes comparaissent au tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry, malheureusement certaines craigneraient pour leurs vies. Pour cause, la loi portant protection des témoins et des victimes n’a pas été promulguée. «Une loi spéciale qui porte sur la protection des témoins et des victimes. Malheureusement, c’est le décret d’application qui n’a pas été pris et à ce niveau nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que cela soit fait », a relevé Maître Amadou Ds Bah, avocat de la partie civile.

S’agissant des conséquences de ce vide, l’avocat explique que c’est la survie et la sécurité des personnes qui comparaissent devant ce tribunal qui sont en jeu. Sans ce décret, plusieurs victimes vont devoir donc se rétracter. « Si la personne qui comparait, craint des représailles elle ne viendra pas à la barre ».

Maître Alpha Amadou Ds Bah relate qu’une des victimes, a reçu récemment un coup sur la tête. Aujourd’hui, elle est alitée et son crâne est presque fracturé. Selon lui, le ministère de la Justice a été saisi de la situation. Des mesures concrètes sont attendues afin d’encourager toutes les victimes à venir dire leur part de vérité.

Il faut rappeler que le procès du massacre du 28 septembre 2009 implique plusieurs officiers de l’armée guinéenne. Lors de ce massacre, plus de 157 personnes ont perdu la vie, plus d’une centaine de femmes violées et des portés disparus. Il est donc crucial de protéger les victimes et les témoins de cette tragédie pour mettre la lumière dans cette affaire.