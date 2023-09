Lors d’une table ronde avec les partenaires techniques et financiers, ce vendredi 29 septembre 2023, le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, est revenu sur la situation du financement du procès du 28 septembre 2009.

Le garde des Sceaux a fait remarquer aux partenaires que les questions financières reviennent chaque fois autour de ce procès et le compte dédié à cet effet est presque vide. C’est pourquoi, il demande aux bailleurs de fonds d’accompagner financièrement les autorités pour la suite du procès dont la reprise est prévue, le 3 octobre prochain.

«Il s’agit là de prendre en compte les primes des magistrats, les primes des greffiers. Aujourd’hui, les primes des avocats vont coûter à l’État guinéen 500 millions par mois. Si vous prenez 2 mois cela va coûter à l’État plus de 1 milliard GNF. Alors que si je vous dis qu’au niveau du compte du procès, après avoir tout payé, nous n’avons pas aujourd’hui plus de 4 à 5 milliards GNF. Ça veut dire que demain ou après-demain, les mêmes problèmes vont revenir. Qu’est-ce qu’il faut pour que ce processus continue ? Vous avez beaucoup fait dans le cadre des renforcements des capacités des médias et magistrats. Tout cela n’est pas mal. Mais ce que nous vous demandons aujourd’hui c’est véritablement un accompagnement financier pour nous permettre de supporter les coups devenus beaucoup plus difficiles à tenir ».