Au cours de l’audience inaugurale du procès des massacres du 28 septembre 2009, Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, l’ancien aide de Camp de Moussa Dadis Camara a passé une bonne partie du temps arrêté. Au micro de notre rédaction, son avocat Me Paul Yomba Kourouma a justifié cette situation.

Le conseil de Toumba Diakité, indique que son client a du mal à se tenir longtemps sur la position assise. On se souvient encore qu’il avait été diagnostiqué une hernie de la ligne blanche, a fait savoir Me Paul. Pour bénéficier des soins médicaux, le pool d’avocat qui assure sa défense avait, à mainte reprises, sollicité l’obtention d’une liberté provisoire, le temps pour lui de se faire soigner ,, mais en vain.

«Notre client comme vous le voyez, il ne parvient pas à s’asseoir durablement. Il a passé la quasi-totalité du temps débout. Parce qu’une position assise durablement l’étouffe et lui fait monter souvent les intestins. Il a été obligé de s’asseoir. Il est venu par la force des choses, pour affronter la justice de son pays. Nous allons poser le problème qui le concerne, parce que nous présenterons l’homme morbide. Un sujet déjà rongé par la maladie dont on a refusé d’accorder des soins. Il serait venu dans toute sa sainteté, dans toute la clairvoyance, avec son dynamisme d’antan, pour affronter ce débat mais malheureusement, les autorités ont voulu voir un homme affaibli. Un homme pourri de sa propre mort et je crois que c’est avec beaucoup d’étonnement qu’on le retrouve ici vivant», a expliqué Me Kourouma après l’audience.

Malgré son état de santé précaire, l’avocat de Toumba Diakité reste confiant quant à la capacité de l’homme qui a passé environ 5 ans en détention provisoire à la maison centrale de Coronthie: «Mais n’en déplaise, il sortira, il a encore le moral. Il a la volonté, la détermination et les ressources nécessaires pour faire voler en éclats toutes les charges mises sur son compte.»