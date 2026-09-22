Enseignement supérieur et santé : 1 197 postes à pourvoir, découvrez les profils recherchés

Le gouvernement guinéen lance un vaste recrutement au titre de l’année 2026. Au total, 500 enseignants-chercheurs titulaires d’un doctorat et 697 médecins spécialistes sont recherchés. Les candidatures sont ouvertes en ligne jusqu’au 24 octobre 2026.

Le gouvernement guinéen annonce l’ouverture d’un concours destiné à renforcer les effectifs de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du système national de santé. L’appel à candidatures, porté par le ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, prévoit 1 197 recrutements au total.

Deux catégories de profils recherchés

Le premier volet concerne 500 enseignants-chercheurs titulaires d’un doctorat (PhD), appelés à intégrer des institutions relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le recrutement vise notamment les Institutions d’Enseignement Supérieur (IES), les Institutions de Recherche Scientifique (IRS), les Centres de Documentation et d’Information (CDI), les FabLabs ainsi que les pôles dédiés à la Valorisation, l’Innovation et l’Entrepreneuriat (VIE).

Profil recherché : les candidats doivent être titulaires d’un doctorat (PhD) dans une discipline correspondant aux besoins des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Ils doivent également être disponibles pour une prise de fonction immédiate.

Le communiqué précise que ce volet est ouvert aux personnes de nationalité guinéenne ou étrangère titulaires d’un PhD et souhaitant contribuer au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

697 médecins spécialistes recherchés

Le second volet porte sur le recrutement de 697 médecins spécialistes pour le compte du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Contrairement au recrutement des enseignants-chercheurs, ce volet est réservé aux personnes de nationalité guinéenne titulaires d’un diplôme de spécialité en médecine.

Les candidats devront également :

être titulaires d’un diplôme de spécialité en médecine ;

être disponibles pour servir partout où le besoin se fera sentir ;

être âgés de 45 ans au plus.

Le communiqué place ainsi l’accent sur la disponibilité géographique des médecins recrutés, en fonction des besoins des structures sanitaires.

Candidatures exclusivement en ligne

Les candidats doivent déposer leur dossier exclusivement en ligne, via le portail du ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, à l’adresse indiquée dans le communiqué : concours.gov.gn.

La période d’inscription s’étend du 21 septembre au 24 octobre 2026, avec une clôture fixée au 24 octobre 2026 à 23h59 GMT.

Le dossier doit notamment comprendre un CV détaillé, une lettre de motivation, les copies certifiées des diplômes ou attestations, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat médical datant de moins de trois mois, une preuve de résidence récente et une copie de la pièce d’identité.

Pour les titulaires d’un PhD, le dossier doit également comporter les publications scientifiques ainsi qu’une copie de la thèse de doctorat.

Des frais d’inscription fixés à 200 000 GNF

Le traitement des dossiers est soumis au paiement de 200 000 francs guinéens, présentés comme des frais d’inscription non remboursables.

Le gouvernement affirme que le processus de recrutement doit se dérouler dans le respect des principes d’égalité des chances, de transparence, de mérite et d’équité.

Avec ces 500 postes d’enseignants-chercheurs et 697 postes de médecins spécialistes, l’appel constitue l’un des principaux recrutements annoncés pour l’année 2026 dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.