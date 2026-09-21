Empêché de se rendre à New York, Cellou Dalein met en cause le pouvoir de Conakry

L’ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo affirme avoir été empêché de se rendre à New York, où il devait participer à plusieurs réunions en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Son parti (dissous), l’UFDG, affirme que son passeport a été révoqué par les autorités guinéennes et dénonce une nouvelle atteinte aux droits de son président.

Cellou Dalein Diallo ne s’est finalement pas rendu à New York ce lundi 21 septembre 2026. L’ancien Premier ministre guinéen, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), devait participer à des réunions de haut niveau organisées en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon la direction nationale de l’UFDG, son déplacement a été empêché après que la compagnie Ethiopian Airlines l’a informé de la révocation de son passeport.

D’après le parti, Cellou Dalein Diallo avait pourtant accompli les formalités nécessaires et obtenu sa carte d’embarquement avant d’être informé, au dernier moment, qu’il ne pouvait pas embarquer.

« Après avoir accompli toutes les formalités et reçu sa carte d’embarquement, la compagnie Ethiopian Airlines […] lui a notifié, à la dernière minute, que les autorités américaines, à la réception de la copie de son passeport et de son visa, l’ont informée que le passeport avait été révoqué par les autorités émettrices et qu’en conséquence, la compagnie n’était pas autorisée à l’embarquer », affirme l’UFDG.

Pour la direction nationale de l’UFDG, cette situation serait directement liée à une décision des autorités guinéennes. Le parti dénonce une « violation des droits élémentaires » de son président et estime que cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de restrictions visant Cellou Dalein Diallo et sa formation politique.

L’UFDG rappelle notamment les difficultés rencontrées par son président dans le cadre du processus électoral et dénonce les mesures prises à l’encontre du parti.

La formation politique accuse ainsi le pouvoir de Conakry de chercher à limiter les droits et libertés de son président.

« Cette volonté de dénier à Cellou Dalein Diallo ses droits fondamentaux ne date pas d’hier », soutient la direction nationale de l’UFDG.

Le parti évoque également la suspension puis la dissolution de l’UFDG, qu’il présente comme faisant partie d’une même dynamique d’exclusion politique.

Dans son communiqué, l’UFDG accuse le pouvoir de Mamadi Doumbouya de vouloir empêcher ses adversaires politiques d’exercer pleinement leurs droits.

Le parti va jusqu’à évoquer de possibles mesures à l’encontre de Cellou Dalein Diallo, notamment une éventuelle déchéance de sa nationalité ou l’émission d’un mandat d’arrêt international.

« Nul ne serait surpris si, demain, il prenait un acte pour déchoir Cellou Dalein Diallo de sa nationalité guinéenne ou faisait lancer un mandat d’arrêt international contre lui », écrit l’UFDG.

Ces dernières affirmations relèvent de la position et des craintes exprimées par le parti et ne correspondent pas, à ce stade, à des décisions officiellement annoncées par les autorités guinéennes.

L’UFDG appelle enfin ses militants et les Guinéens attachés « à la justice, à la liberté et à la démocratie » à rester mobilisés.

La révocation du passeport et les raisons précises de cette décision restent toutefois à clarifier. Une réaction officielle des autorités guinéennes permettrait notamment d’établir les motifs de cette mesure et de confronter la version de l’UFDG à celle du pouvoir de Conakry.