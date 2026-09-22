AUJOURD’HUI : 22 septembre 2013, Thierno Abdourahmane Bah est rappelé à Dieu

Né en 1916 à Donghol Thiernoya à Labé, Thierno Abdourahmane Bah est l’un des fils de l’illustre lettré Thierno Aliou Bhoubha Ndiyan et de Nenan Mariama Fadi Diallo.

Thierno Abdourahmane étudie le Coran auprès de son père Thierno Aliou jusqu’à la mort de celui-ci en 1927. Il est ensuite envoyé, alors âgé de 11 ans, pour poursuivre ses études chez Thierno Oumar Peredjo à Dara-Labé où il étudiera de 1927 à 1935.

Thierno Abdourahmane Bah commence très tôt à développer des qualités poétiques, il écrit dès son jeune âge des poèmes en poular et en arabe, activité qu’il exercera jusqu’à sa vieillesse. L’ensemble de ces œuvres en Poular ont été publiés sous le nom « Ƴeewirde Fuuta ».

Eminent connaisseur de la culture et de la loi islamique, Thierno Abdourahmane a participé à des nombreuses conférences et rencontres islamiques à travers le monde. Il a été en 1981, Vice-président l’Académie Internationale de Droit Islamique (Majmau-al-Fiqh).

De 1956 à 1959, il a occupé le poste de maire adjoint de Labé avant d’occuper respectivement les postes de commandant d’arrondissement à Thianguel Bori, Timbi Madina, Konah, Dara-Labé.

De 1973 à 1983 il est imam à la mosquée Karamoko Alpha de Labé. En 1984, il sera nommé ministre des Affaires Religieuses de Guinée, poste qu’il occupera jusqu’en 1987 avec l’imamat ratib de la grande mosquée de Fayçal. A partir de 1987 il revient à Labé, où il officiera comme imam jusqu’en 2005.

Le 22 septembre 2013, Thierno Abdourahmane Bah décède à Labé de suite de maladie. Il est enterré le lendemain lundi 23 septembre 2013 à Labé en présence du président Alpha Condé et de nombreux fidèles musulmans.

Il a laissé derrière lui plusieurs ouvrages poétiques en Pular et en arabe, mais aussi de nombreux fils et filles, notamment Elhadj Thierno Mouhammadoul Badrou Bah qui est l’imam ratib de la grande mosquée de Karamoko Alfa Mo Labé mais aussi Elhadj Safioulaye Bah actuel préfet de Labé.