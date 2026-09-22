Recrutement de 6 000 enseignants : le gouvernement prend en compte les contractuels

Le gouvernement annonce le recrutement direct sur poste de 6 000 nouveaux enseignants au titre de l’année 2026. L’annonce a été faite par le ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, qui précise que le processus concernera notamment les enseignants contractuels et les diplômés des établissements de formation agréés.

Fait notable, le communiqué du ministre prend explicitement en compte l’une des principales revendications de l’Intersyndicale de l’éducation : l’application du protocole d’accord signé le 3 janvier entre le gouvernement et les centrales syndicales de l’éducation.

Le document indique ainsi que le recrutement « prendra également en compte les engagements du protocole d’accord signé le 03 janvier entre le gouvernement et les centrales syndicales de l’éducation ».

Cette disposition ouvre notamment le concours aux enseignants contractuels non retenus lors du dernier recrutement ainsi qu’aux autres contractuels en situation de classe, y compris ceux de Conakry. Les diplômés des établissements de formation agréés, notamment les Écoles normales des instituteurs (ENI), l’ISSEG et leurs équivalents, sont également concernés.

L’annonce intervient alors que la prise en compte des engagements du protocole du 3 janvier constitue un enjeu majeur pour les organisations syndicales de l’éducation.