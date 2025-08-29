L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a vivement critiqué la décision de la Haute autorité de la communication (HAC) interdisant aux médias de donner la parole aux partis politiques en conflit avec la loi.

Pour Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication du parti, l’institution dirigée par Boubacar Yacine Diallo se rend complice du musellement de la presse.

“Ils agissent au nom de la démocratie, mais craignent ses principes. Comment parler d’État de droit quand l’institution censée protéger la presse, la HAC de Yacine Diallo, se rend complice de ceux qui veulent bâillonner les médias indépendants ?”, s’interroge Souza Konaté, dénonçant le silence de la HAC face aux “exactions” commises contre les hommes de médias sous la transition.

Le responsable de communication de l’UFDG pointe du doigt une institution passive face aux multiples atteintes à la liberté de la presse. “Des journalistes sont arrêtés et détenus en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse : la HAC se tait. De grands médias sont fermés : la HAC se tait. Les autorités menacent et intimident les journalistes : la HAC se tait encore”, a-t-il fustigé.

Selon ce proche de Cellou Dalein Diallo, la HAC ne se montre réactive que lorsqu’il s’agit de soutenir les décisions de la junte.

“Elle se montre prompte à aider la junte à faire taire ceux qui résistent. M. Yacine Diallo ne mérite ni notre attention ni notre respect. Qu’il sache que les partis dont il parle sont les plus représentatifs de la Guinée, comme l’ont montré les dernières élections nationales”, a-t-il déclaré, réaffirmant que “rien ni personne ne réussira à nous faire taire”.

Souza Konaté assure que, malgré les restrictions, les nouvelles technologies offrent des alternatives permettant de contourner toute tentative de censure. “Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui des solutions multiples qu’aucun cadre dépassé, au service d’une dictature, ne pourra empêcher”, a-t-il conclu.

Vous aurez bientôt l’intégralité de cette interview de Souza Konaté sur Guinée360.