Lors d’une rencontre avec les acteurs sociopolitiques, ce mercredi 27 août 2025, le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a annoncé que les médias ne sont pas autorisés à donner la parole aux structures « en conflit » avec la loi durant la campagne pour le référendum du 21 septembre prochain.

« Vous ne devez pas donner la parole aux partis politiques et structures en conflit avec la loi, qui sont interdits de fonctionner. Si vous le faites, c’est une infraction. Lorsqu’une structure est interdite, vous n’avez pas le droit de lui donner la parole en tant que structure. Si vous devez donner la parole, c’est à des individus qui s’expriment comme citoyens. Il faut être particulièrement vigilant pendant la période de campagne », a insisté Boubacar Yacine Diallo.

Cette décision est perçue par le RPG Arc-en-ciel, parti de l’ancien président Alpha Condé, comme une restriction grave des libertés. L’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, a vivement réagi :

« Si déjà on vous dit qu’une partie des citoyens ne doit pas avoir la parole, c’est une violation des droits à la liberté d’expression. En interdisant aux partis politiques de s’exprimer, on viole également la charte de la tradition démocratique. Nous, partis politiques membres des forces vives, sommes écartés du processus depuis longtemps. Si cette limitation est confirmée, cela montre clairement que les forces vives n’ont pas de rôle dans ce processus. »