Dans sa décision rendue le 31 juillet 2024, la justice suisse a ordonné au journaliste français Thomas Dietrich de retirer, sous 48 heures, la publication faite sur son compte X (@thomasdietrich0), relative à l’affaire de livraison de carburant frelaté en Guinée.

Par la suite, ADDAX ENERGY SA, Jean-Claude Gandur et The ADDAX AND ORYX GROUP PLC auraient demandé aux supports électroniques dont Google et X anciennement Twitter de retirer les publications du journaliste. Les plateformes ont pris la défense de Thomas Dietrich considéré comme “un journaliste reconnu”.

Mon procès contre la multinationale Addax et le milliardaire Jean-Claude Gandur se tiendra le 23/09 prochain à Genève. Et grosse surprise, Google (lui aussi attaqué pour avoir diffusé mon enquête sur Youtube) a décidé de se ranger de mon côté. Le géant américain a courageusement… — THOMAS DIETRICH (@thomasdietrich0) August 29, 2024

“Les plaignants ont aussi attaqué Google, pour avoir publié ma vidéo sur YouTube, et X corp, pour n’avoir pas voulu supprimé mes publications sur X. Le plus étonnant dans cette affaire, c’est que Google s’est complètement rangé de mon côté”, révèle Thomas Dietrich sur X; affirmant être davantage déterminé à faire son travail.

Le milliardaire franco-suisse, Jean-Claude Gandur, et Addax & Oryx ont intenté plusieurs procédures-bâillons pour me faire taire. Le premier procès s’ouvre le 16 septembre 2024 devant le Tribunal civil de Genève.

Le scandale de vente de carburant toxique en Guinée a éclaté en juin dernier, un mois après la livraison de la première cargaison par ADDAX ENERGY qui a signé un contrat de deux ans avec l’Etat guinéen après l’explosion du dépôt des hydrocarbures à Kaloum.