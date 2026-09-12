Dix nouveaux ambassadeurs accrédités en Guinée : Morissanda Kouyaté salue « une confiance grandissante » de la communauté internationale

Dix (10) nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Guinée ont présenté, ce vendredi 11 septembre 2026, leurs lettres de créance au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au cours d’une cérémonie officielle.

Les représentants diplomatiques des Émirats arabes unis, de l’Égypte, du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Liban, de la Grèce, de la Slovaquie, de la République du Congo, du Panama et du Danemark ont ainsi officiellement entamé leur mission diplomatique auprès des autorités guinéennes.

Il s’agit notamment d’Ahmed Ibrahim Saeed Mohamed, pour les Émirats arabes unis, de Mohammad Shahat Elhalawani, pour l’Égypte, de Persis Lionel Essono Ondo, pour le Gabon, et d’Issifou Coulibaly, pour la Côte d’Ivoire. La cérémonie a également concerné les représentants du Liban, de la Grèce, de la Slovaquie, de la République du Congo, du Panama et du Danemark.

À l’issue de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, a salué cette nouvelle dynamique diplomatique et y voit un signe de confiance accrue de la communauté internationale envers la Guinée.

« Notre peuple doit être fier de son président. Aujourd’hui, nous avons introduit auprès du chef de l’État, président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dix nouveaux ambassadeurs. Cela veut dire que la confiance de la communauté internationale ne fait que grandir vis-à-vis de la Guinée », a déclaré Morissanda Kouyaté.

Selon le chef de la diplomatie guinéenne, les nouveaux ambassadeurs ont également exprimé leur volonté de renforcer les relations entre leurs pays respectifs et la Guinée.

« Tous ces ambassadeurs ont félicité le président, ont félicité le peuple de Guinée, et sont prêts à travailler et à faire travailler leurs pays avec la République de Guinée. Nous sommes fiers du président et de la Guinée », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle vague d’accréditations intervient dans un contexte de renforcement des relations diplomatiques de la Guinée avec plusieurs partenaires internationaux. Pour Conakry, l’arrivée de ces nouveaux représentants devrait contribuer à consolider la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial et culturel.

La cérémonie de présentation des lettres de créance constitue ainsi une étape protocolaire importante dans l’établissement officiel des missions diplomatiques des nouveaux ambassadeurs en Guinée.