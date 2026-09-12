Miss Univers 2026 : ancienne 4e dauphine Miss France 2017, Justine Kamara représentera la Guinée

La Guinée a officiellement désigné sa candidate pour la 75ᵉ édition du concours Miss Univers, programmée le 24 novembre 2026 au Coliseo de Puerto Rico à San Juan.

Couronnée Miss Lorraine 2016 puis élue 4ᵉ dauphine de Miss France 2017, la Franco-guinéenne Justine Kamara portera les couleurs du pays lors de cette compétition internationale.

Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram, la reine de beauté a partagé son enthousiasme quant à sa participation : « Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion et une immense fierté que je vous annonce que j’aurai l’honneur de représenter la Guinée à Miss Universe. C’est une belle responsabilité, un privilège, et l’opportunité de montrer la beauté de notre pays et sa culture que j’aime profondément. Une nouvelle aventure commence, ensemble, allons faire briller la Guinée à l’international. »

Grâce à son parcours au sein du comité Miss France et à ses engagements associatifs, Justine Kamara entend mettre son expérience au service de la visibilité culturelle et des initiatives de développement de la Guinée sur la scène internationale.