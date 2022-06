La ministre de l’information et de la communication a rassuré les hommes de médias ce mercredi, sur l’obtention d’une convention collective, qui tarde à voir jour, malgré les multiples luttes menées par le Syndicat de la presse privée de Guinée.

«Nous avons beaucoup entendu parler des conditions économiques des travailleurs de la presse. Et nous avions pas mal aligné les préoccupations de nos amis qui voulaient savoir où est ce qu’on n’était avec cette histoire de convention collective. Nous avons rassuré à plusieurs reprises que les démarches, les discussions sont en cours», a dit la ministre Pricémou.

Elle poursuit également : «Nous avons déjà eu une première rencontre avec les associations. Depuis mon retour, nous avions déjà eu des rencontres avant l’immersion. Nous avons eu des rencontres la semaine passée avec les associations de presse toujours dans la perspective d’aboutir plus rapidement à cette convention collective en faisant une proposition raisonnable au gouvernement, et que cela puisse être appuyé et promulgué par le CNT», a-t-elle conclu.