Le programme des nations unies pour le développement en partenariat avec le gouvernement guinéen ont procédé au lancement du premier réseau national des bénévoles pour l’innovation ce mercredi 29 juin 2022.

Regroupant plus de 300 jeunes guinéens issus de toutes les couches sociales et se trouvant sur tout le territoire national, ce programme d’innovation vise non seulement à créer et développer des approches authentiques pour une meilleure employabilité de la jeunesse mais également de les connecter aux problématiques du développement durable pendant et après leur parcours de formation professionnelle en les appliquant directement dans la mise en œuvre des programmes à travers le pays.

Monsieur Luc Grégoire , Représentant résident du PNUD en Guinée a exprimé toute sa gratitude au gouvernement qui a facilité la mise à pied de la dite initiative.

«Je réitère la gratitude du PNUD à l’endroit du gouvernement guinéen pour les efforts consentis jusqu’à présent dans la promotion de l’innovation comme levier et accélérateur du développement. Je salue le fait que ses initiatives soient présents dans les chantiers gouvernementaux, chose qui démontre une réelle volonté d’améliorer l’impact des initiatives engagées, mais surtout leurs caractères transformationnelles.

L’initiative mise en place par le ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation mais également du laboratoire d’accélération du PNUD dans le monde constitue une innovation majeure, la première du genre exclusivement dédiée à l’innovation sociale et économique durable.»

Prenant la parole, Dr Diaka Sidibé ministre de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation a tenu à réaffirmer la volonté de son département à accompagner les initiatives jeunes par la formation, «Ce concept bâti à travers un réseau national de bénévoles dénommé »BE IN » vise à créer et développer des approches authentiques pour concrétiser les défis de notre temps en s’appuyant sur des forces sociales et en connectant le monde scientifique aux sujets pratiques. Cette initiative est également soutenue par les universités du pays. La stratégie voulue par le PNUD et mon équipe pour ce réseau conformément au souhait du président de la transition, est de constituer une masse des compétences disponible, opérationnelle mais qui puisse se renouveler et qui aujourd’hui, sera sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation.»

À en croire la ministre de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, il est opportun de rappeler que ce programme, rentre dans les objectifs de politique publique déployée par son ministère.

«En cette période de crise, nous avons redécouvert plus que jamais la valeur du bénévolat, il est la source et l’expression même d’une société à la fois engagé, prête à se réinventer et à innover. Ses bénévoles corroborent à plus d’un titre avec ma vision. Ce programme va directement et indirectement participer à palier au chômage.»

«Au nom de mes camarades, j’exprime notre reconnaissance et notre profonde gratitude au PNUD pour l’ensemble des efforts consentis pour notre encadrement et pour les perspectives offertes en terme de formation et d’employabilité. Nos remerciements vont également à l’endroit de nos institutions d’enseignement supérieur respectives, nous exhortons le PNUD et l’Etat guinéen à travers ses différents ministères à favoriser la pérennisation du réseau et ses acquis et à renforcer les partenariats avec les institutions d’enseignements supérieur . Nous restons convenus que nous avons la promesse de la réussite mais pas celle de la facilité.» s’est exprimé Rokia komah la porte parole des bénévoles du programme.

Le PNUD à travers ce programme, compte subventionner 20 étudiants bénévoles sur une période de deux ans à hauteur de 20000$.