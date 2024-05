Attaquant de l’OGC Nice arraché au nez et à la barbe du Sénégal par la Guinée, Aliou Badara Baldé savoure sa première convocation au sein du Syli National. L’attaquant de 21 ans est fière de porter les couleurs de la Guinée.

Alors qu’il a fait ses premières armes avec le Sénégal à travers les sélections U17 et U20 et les Diambars FC, Aliou Badara Baldé a décidé de représenter la Guinée, son pays d’origine, malgré l’intérêt du Sénégal.

Convoqué et arrivé au QG du Syli National ce mardi pour les matchs de la 2e et 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Aliou Badara Baldé est fier de son choix et semble heureux sous les ordres du sélectionneur national, Kaba Diawara.

https://x.com/fgfofficiel/status/1795375091750142460?s=46

A Mohammedia au Maroc, il a pris part à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers de la sélection guinéenne.

« Honoré et humble de recevoir ma première sélection avec l’équipe nationale. Les rêves se réalisent avec du travail acharné et de la détermination. Le chemin continue… », a posté le joueur sur son compte Instagram, en arborant de jolies sourires sur les clichés.