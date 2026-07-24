La Police nationale en deuil : le Contrôleur général Lancei Camara est décédé en Inde

La Police nationale guinéenne est en deuil. Le Contrôleur général de police Lancei Camara, Directeur central de la Sécurité publique, est décédé ce vendredi 24 juillet 2026 en République de l’Inde, où il avait été évacué pour recevoir des soins médicaux.

L’annonce a été faite par la Direction générale de la Police nationale à travers un communiqué officiel publié ce vendredi.

Nommé Directeur central de la Sécurité publique en 2022, le Contrôleur général de police Lancei Camara était l’une des principales figures de la hiérarchie policière guinéenne.

Dans son communiqué, la Direction générale de la Police nationale fait part de sa « vive émotion » et de sa « profonde tristesse » à la suite de cette disparition. Le Directeur général de la Police nationale a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des fonctionnaires de la Police nationale.

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, précise la même source.

Le décès de Lancei Camara constitue une lourde perte pour l’institution policière, où il occupait depuis quatre ans les fonctions de Directeur central de la Sécurité publique.