Golinskaya Aicha Lilya : à 18 ans, elle devient première de la République et rêve de consacrer sa vie à sauver des vies.

Les résultats du baccalauréat unique, session 2026, ont été proclamés dans la soirée du jeudi 23 juillet. Parmi les 34 340 candidats déclarés admis, Golinskaya Aicha Lilya s’est hissée à la première place de la République dans l’option Sciences expérimentales

Rencontrée ce vendredi matin au complexe scolaire Sainte-Marie de Dixinn, la jeune lauréate de 18 ans peine encore à réaliser l’exploit qu’elle vient d’accomplir. Entre émotion, reconnaissance et ambition, elle revient sur son parcours et se projette déjà vers son rêve : devenir médecin.

« Je ressens énormément de joie. Je suis très contente et profondément émue. C’est l’aboutissement de tous les efforts que j’ai fournis durant cette année. J’ai vraiment travaillé très dur. J’ai toujours eu pour objectif d’être première, même si je ne pensais pas réellement que cela se réaliserait. Aujourd’hui, je suis vraiment heureuse et très fière », confie-t-elle.

La nouvelle lui est parvenue de la manière la plus inattendue.

« C’est mon petit frère qui a vérifié les résultats pour moi. Il est venu m’annoncer la nouvelle. C’était une véritable surprise. »

À la maison, l’annonce a rapidement laissé place à une explosion de joie.

« Lorsque l’on m’a annoncé que j’étais première, je n’y ai pas cru. Cela me paraissait irréel, comme un rêve. Ensuite, les appels de la famille ont commencé à arriver de partout. J’étais vraiment submergée par l’émotion. »

Première de la République, Golinskaya Aicha Lilya nourrit désormais de grandes ambitions. Son objectif est de poursuivre ses études à l’étranger afin de bénéficier d’une formation de haut niveau.

« Si on m’en donne les moyens, j’aimerais poursuivre mes études dans un pays qui me permettra de développer pleinement mes connaissances. Depuis toujours, mon rêve est de devenir médecin. C’est une vocation qui m’habite depuis longtemps. »

Déjà, la jeune bachelière envisage une spécialisation exigeante.

« J’aimerais devenir neurochirurgienne ou cardiologue. »

Elle révèle également que son choix de carrière est largement inspiré par une membre de sa famille.

« Je n’ai pas vraiment d’idole. En revanche, la personne qui m’inspire le plus est ma tante. Elle a fait des études de médecine et c’est grâce à son parcours que j’ai réellement décidé de m’engager dans cette voie. »

Consciente que cette réussite est le fruit d’un accompagnement collectif, la première de la République tient à exprimer sa gratitude.

« Je voudrais tout d’abord remercier mes parents pour leur accompagnement. Je remercie également mes enseignants, notamment Madame Condé, Monsieur Richard et Monsieur Cyril, qui m’ont beaucoup encouragée et m’ont aidée à dépasser mes limites. Je remercie surtout Dieu de m’avoir accordé cette grâce d’être première de la République. »

Malgré sa joie, Golinskaya Aicha Lilya dit penser à ceux qui n’ont pas réussi cette session du baccalauréat. Elle les invite à ne pas se décourager.

« Je suis très heureuse de mon résultat, mais aussi un peu triste d’apprendre que certains de mes camarades n’ont pas obtenu le baccalauréat. Je voudrais leur dire de ne jamais perdre espoir. On ne perd véritablement que lorsqu’on abandonne. Qu’ils gardent confiance, continuent à travailler et à persévérer. »