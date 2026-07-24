Concours de recrutement des greffiers et des auditeurs de justice : le ministère de la Justice reporte les épreuves écrites

Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a annoncé ce vendredi 24 juillet 2024, le report des épreuves écrites des concours de recrutement des élèves greffiers et des auditeurs de justice, session 2026. L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé par le Garde des Sceaux.

Initialement prévues les 25 et 26 juillet 2026 pour les élèves greffiers et les 1er et 2 août 2026 pour les auditeurs de justice, les épreuves se tiendront désormais selon le calendrier suivant :

Élèves greffiers :

Samedi 1er août 2026, de 9 h à 15 h ;

Dimanche 2 août 2026, de 10 h à 14 h.

Auditeurs de justice :

Samedi 8 août 2026, de 10 h à 16 h ;

Dimanche 9 août 2026, de 10 h à 14 h.

Le ministère précise que les centres de composition, les horaires de convocation, les modalités de déroulement des épreuves ainsi que toutes les autres dispositions prévues demeurent inchangés.

Le Garde des Sceaux invite les candidats à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter dans leur centre de composition à l’heure indiquée, munis d’une pièce d’identité en cours de validité.

*Dans son communiqué, le ministère rappelle également que toute fraude, tentative de fraude, substitution de candidat ou tout comportement contraire aux règles des examens et concours nationaux entraînera l’élimination immédiate du candidat concerné, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par le Code pénal.

Le ministère de la Justice réaffirme enfin son engagement à organiser ces concours dans des conditions garantissant la transparence, l’équité et la sécurité, tout en appelant les candidats à faire preuve de compréhension face à ce réaménagement du calendrier.