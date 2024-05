La sortie de Bah Oury devant les conseillers nationaux de la transition lundi 25 mai 2024, réitérant le glissement du calendrier de la transition, a irrité les collaborateurs de l’ancien président Alpha Condé. L’ancien ministre de l’Enseignement professionnel, Lansana Komara, fustige l’attitude du PM.

Pour ce membre du bureau politique du parti d’Alpha Condé, Bah Oury ne fera rien de bon pendant cette transition.

« Nous du RPG, nous ne sommes pas surpris de son attitude. Il est venu pour écraser la classe politique guinéenne et plus particulièrement le RPG parce que dès sa nomination, nous avons constaté qu’il allait s’inscrire dans l’état d’esprit du CNRD et qu’il n’était pas consensuel. Il ne peut donc en aucun cas jouer la neutralité dans la gestion de cette transition », a déclaré M. Komara.

Pour ce proche collaborateur de l’ancien président Alpha Condé, cette sortie du Premier ministre sur sa politique générale, démontre clairement que « désormais, rien ne nous est favorable (classe politique). Il est non seulement téléguidé par la junte, mais parfois aussi il agit de son propre chef et le temps nous donne raison. Si quelqu’un sort nous dire qu’il faut prolonger une transition qui est déjà la plus longue d’Afrique, ce qu’on n’est pas encore prêt ».