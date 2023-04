Après un mois de pause, le RPG arc-en-ciel a repris son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 29 avril 2023. La rencontre était spécialement axée sur la suspension de la participation des Forces vives aux pourparlers avec le Premier ministre Bernard Goumou sous la médiation des leaders religieux.

Prenant part à cette rencontre, Domani Doré membre du bureau politique national dudit parti a, à travers un éditorial lu sur la situation sociopolitique du pays invité les militants à répondre à tout appel à manifester des Forces vives de Guinée.

« Camarades militantes, militants et sympathisants, le vendredi 28 Avril 2023, les Forces vives de Guinée composées du RPG arc-en- ciel, du FNDC politique, du FNDC, de l’ANAD, du FFP et du FFSG, suite à l’échec du dialogue sous l’égide des religieux, ont déclaré citation: « compte tenu de cet échec imputable aux autorités, les FVG après avoir répondu à toutes les demandes faites par les Chefs religieux pour favoriser le dialogue sans succès, décident de se retirer de ces consultations improductives et de reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques.

Elles invitent en conséquence le peuple de Guinée à rester mobilisé pour répondre massivement aux mots d’ordre qu’elles ne tarderont plus à lancer à cet égard pour exiger la satisfaction des préalables à la tenue d’un dialogue crédible, sous la présidence de la CEDEAO et en présence du G5, à l’effet de définir les conditions d’un retour diligent à l’ordre constitutionnel », fin de citation.

Le RPG Arc-en-ciel et ses alliés saluent et félicitent les dirigeants des FVG pour ce communiqué caractérisé par un civisme politique totalement consacré aux valeurs de la paix, pour une transition apaisée.

Avec cette rupture organisée par le CNRD, les forces vives n’ont d’autres recours que de réagir face à ses abus qui traduisent une volonté maintenant non voilée de se maintenir au pouvoir.

Camarades militantes, militants et sympathisants. Encore une fois de plus, nous vous invitons à répondre massivement à tout appel des forces vives de Guinée pour mettre un terme à cette confiscation du pouvoir par la violation des droits de l’homme », a-t-elle laissée entendre

Abordant dans le même, Lansana Komara membre du bureau politique national du RPG arc en ciel soutient que le ministre de l’Administration a promis la fois passée qu’ils vont respecter les délais de 24 mois de la durée de la transition. Cependant, pour Komara, il est impossible pour un régime de transition de mobiliser les montant prévus pour le financement du processus électoral.

« Si vous faites le décompte, il ne reste plus que moins de 20 mois. C’est pour dire que l’année est rapide. Mais ce qui est curieux, c’est quand le ministre de l’Administration du territoire dit qu’on a besoin de près de six cent millions de dollars pour la mise en œuvre du chronogramme de transition. Incroyable, c’est extraordinaire. Ça veut dire tout simplement que nous sommes encore très loin de l’organisation des élections en République de Guinée. C’est pourquoi, de l’avis de plusieurs économistes qui maîtrisent bien les rouages de finances publiques en Guinée, en ce montant constitue près de la moitié du budget annuel de notre pays. Donc imaginez-vous à quand les élections. Et pour mobiliser ce montant, il faut un minimum de 5 ans alors qu’il ne reste que moins de 20 mois pour aller à ces élections. Compte tenu de la conjoncture actuelle sur le plan national comme sur le plan mondial, il est difficile pour un régime de transition de lever ces fonds », a-t-il conclu.