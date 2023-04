Les femmes conseillères du CNT, des partis politiques et de la société civile et des participants venus de l’administration parlementaire, de la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont échangé durant deux jours, du 27 au 28 avril 2023 sur le thème : « Constitution sensible au genre ».

L’objectif de ce débat est de promouvoir la protection du genre dans la future Constitution en vue d’augmenter significativement la présence des femmes dans les postes de décision, qu’ils soient électifs ou nominatifs. Une façon de prévoir la parité homme-femme dans future instances de décision du pays.

Hadja Maïmouna Yombouno, la 1re vice-présidente du parlement de la transition qui a représenté Dr Dansa Kourouma à cette circonstance a réaffirmé son engagement de travailler à la promotion du genre dans la future Constitution. Le thème « Constitution sensible au genre » est une initiative du président du CNT, Dr Dansa Kourouma qui reste très sensible au genre.

« Grâce à notre partenaire privilégié, qui est à notre écoute et qui nous accompagne, l’USAID à travers IFES, nous avons pu nous retrouver et échanger nos idées et nos expériences autour de ce thème tant important pour notre pays. Pendant les travaux, plusieurs thématiques liées au thème ont été développées et des propositions ont été formulées », déclare Hadja Maïmouna Yombouno.

Alpha Luyogo, Conseillère principale de l’USAID en démocratie, droits humains et de la gouvernance a indiqué qu’au nom de la Directrice de l’USAID, salué l’initiative du conseil national de la transition. Elle a également remercié les participantes et promis d’être du côté de l’instance parlementaire pour accompagner le processus de la transition.

« Je remercie la 1ère Vice-présidente du CNT pour cette initiative louable. Je remercie toutes les femmes qui ont pris part à cette rencontre. Ce travail louable va certainement booster la dynamique dans l’écriture de la nouvelle Constitution. Je suis là au compte de l’USAID qui finance un grand projet d’appui à la transition et au processus électoral. Ce projet est mis en œuvre par IFES et le NDI. Nous serons toujours à vos côtés avec notre projet d’appui à la transition et au processus électoral. Je vous remercie », a promis l’experte.

Hadja Nanfadima Magassouba, membre du CNT, porte-parole des participantes a remercié toutes les ONG et de l’ensemble des coalitions et partis politiques représentés à cette conférence-débat et des Conseillères du CNT : « Nous vous adressons toute notre satisfaction par rapport à cette conférence-débat. Ces débats nous ont permis de formuler des contributions pour la promotion et le respect du genre dans la nouvelle Constitution. En retour, nous vous garantissons que le travail que vous nous avez demandé, sera rendu à votre satisfaction. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que ce texte constitutionnel qui sera élaboré soit sensible au genre. Puisque la volonté politique est avérée d’autant plus que les autorités de la transition ont pris l’engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Ils ont démontré cette volonté politique depuis leur arrivée au pouvoir. Chaque acte posé démontre l’importance accordée à la femme dans notre société. Que les autorités de la transition soient remerciées et vous pouvez compter sur nous », s’est engagée l’ancienne ministre et parlementaire, actrice de premier plan de la société civile guinéenne.