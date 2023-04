La magnifique chanteuse guinéenne, Djelykaba Bintou, auteure et conceptrice de plusieurs singles à succès, a dévoilée ce vendredi 28 avril 2023, son Ep dénommée ” Diva ” un nouveau bijou cuisiné avec amour, puis composé de sept (7) titres.

‘”Diva” est le nom du nouveau Ep de la chanteuse Djelykaba Bintou, ce chef d’œuvre chanté en l’honneur de toutes les femmes vaillantes et braves du continent et du monde est composé de sept (7) titres à savoir : Mon halal, Eyama gnakhoun, Bébé gâté, Avant toi, Y’ar, Ma liste et Madame Ciss.

Cuisiné dans les langues du terroir et autres, l’Ep ‘’Diva ‘’ traite plusieurs thématiques notamment : la jalousie, l’amour, et la flatterie. Il regorge aussi des sujets de société comme : la sensibilisation.