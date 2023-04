Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma a lancé ce samedi 29 avril 2023, la ‘’Journée Citoyenne et Sportive’’, au palais du peuple de Conakry. Cette journée est une initiative du bureau exécutif du Conseil national de la transition qui aura lieu désormais façon mensuelle.

Pour Dr Dansa Kourouma, le sport est un remède essentiel pour prévenir et gérer les maladies, et un moyen naturel pour éloigner le stress. Il souligne qu’aucun responsable sur le plan mondial, n’est à l’abri du stress, y compris les cadres guinéens, mais pour s’en débarrasser, il suffit de pratiquer un sport.

“L’ennemi numéro un des cadres de la Guinée et les responsables du monde, c’est le stress. La pression de notre entourage, les critiques des populations, la lenteur de vos collaborateurs, ce sont entre autres les facteurs qui déclenchent le stress. En tant médecin, le meilleur remède possible c’est de libérer son corps pour que l’esprit et le cœur soient libérés. C’est cet exemple que nous voulons montrer aux guinéens”, explique le président du CNT qui est d’ailleurs médecin de formation.

Pour Dr Dansa Kourouma la représentation doit être exemplaire. Il rappelle que faire du sport est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et précise que certains pays comme le Rwanda tout le monde pratique le sport une fois par mois. ” L’OMS dit que la santé n’est pas seulement l’absence de maladie mais c’est un état déséquilibre : mental, physique et social. Je conseille à tous les responsables de ce pays de s’adonner au sport pour donner l’exemple à la politique. Un pays comme le Rwanda, pratique le sport une fois par mois. Le Président de la République dans la rue avec toute sa famille, les ambassadeurs et les diplomates pour faire le sport. Ensemble pour une Guinée sans stress ça passe inévitablement par la pratique régulière du sport “.

On prit part à cette activité des acteurs politiques, de la membre de la société civile et des membres des corps diplomates accrédités en Guinée, notamment ceux du système des Nations unies, ainsi que des membres du CNT. Pour le président de l’instance parlementaire : « Au-delà de nos adversités, notre vie est le meilleur cadeau que Dieu nous a offert. Le souffle de vie dès que vous le perdez, vous devenez poussière. La vie mérite d’être entretenue après on fait la politique. La politique c’est une façon d’animer la cité et non de l’adversité… Aimons-nous vivants et acceptons-nous vivants. Rassemblons-nous autour de ce qui est essentiel et dialoguons autour de ce qui divise. C’est le secret de la réussite pour moi. »