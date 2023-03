A travers un communiqué, le ministre des Transports, Felix Lamah a annoncé plusieurs mesures relatives au contrôle technique des véhicules. Pour certaines catégories, ces mesures entreront en vigueur le mois de mai prochain.

« Le démarrage effectif des opérations de contrôle des certificats de visite technique par les Agents de la Police routière et de la Gendarmerie routière est fixé au mardi 02 mai 2023 pour les catégories de véhicules ci-après :

a. Tout type de transport de marchandises ;

b. Transport d’hydrocarbures et de matières dangereuses ;

c. Transport d’agrégats ;

d. Tout type d’engins miniers, agricoles et de travaux publics empruntant la voie publique », a précisé le communiqué.

Pour les véhicules de transport, taxis, minibus, bus et véhicules personnels, le démarrage des opérations est fixé au mercredi 01 novembre 2023. «Tout contrevenant à ces mesures s’expose au paiement d’une amende conformément aux dispositions du nouveau Code de la route guinéen relatives au défaut de présentation du carnet de visite technique».