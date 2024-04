Dans une série de décrets lue ce vendredi 26 avril 2024, sur la télévision nationale, le président de la transition a procédé à des nominations des cadres aux départements ministériels. Le général Mamadi Doumbouya a aussi nommé des ambassadeurs et promulgué une loi importante.

Au ministère de l’Economie et des finances, le président de la transition a nommé Aboubacar Bekon Condé, Directeur général du patrimoine de l’Etat et des investissements privés. Il était précédemment conseiller économique et financier à la société électricité de Guinée (EDG).

Au ministère de l’Information et de la communication, le général de corps d’armée a placé sa confiance en la personne de Madame Makèmè Bamba pour occuper le poste de Directrice générale de la radio télévision guinéenne (RTG). Elle était précédemment directrice générale de la radio rurale de Guinée.

M. Ibrahima Kalil Diakité a été choisi pour le poste du Directeur général adjoint de la RTG. Il était auparavant directeur de la RTG1.

Le numéro 1 du CNRD a aussi nommé Aboubacar Sylla comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République du Libéria, précédemment chargé d’affaires à l’ambassade de la République de Guinée dans ladite ambassade.

Thierno Abdoulaye Sow, précédemment consultant senior à l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en République de Guinée, a aussi bénéficié de la confiance du général Mamadi Doumbouya pour le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Qatar.

Le chef suprême des armées a aussi promulgué la loi L2023 /0013/CNT du 6 avril 2023, portant lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées en République de Guinée.