La 4ème édition du concours national de dissertation, lancée au mois de février dernier, a pris fin ce vendredi 26 avril 2024 à Conakry. Organisé par la Fondation United Bank for Africa (UBA), ce concours vise à tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire en les soumettant à une épreuve de rédaction sur des sujets d’actualité.

Cette année, près de 3800 élèves issus des différentes écoles du pays ont soumis leurs candidatures, parmi lesquels environ 600 élèves ont été retenus pour la phase de composition écrite. Les 12 meilleurs ont ensuite pris part à la grande finale qui s’est déroulée au siège de UBA Guinée.

Les finalistes ont été récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue ce vendredi 26 avril 2024. Chacun des 12 finalistes a reçu un ordinateur portable et un satisfecit. Cependant, trois lauréats ont été exceptionnellement récompensés par des bourses d’études d’une valeur de 10.000.000 GNF chacun, en plus de l’ordinateur portable et du satisfecit.

Parmi les 12 finalistes, 4 sont des collégiens. Nyankoye Ignace Brehemou s’est distingué en remportant la première place de cette édition. À la suite de sa victoire, il a exprimé sa joie et sa fierté.

« Je suis très content, je n’arrive pas à décrire les sentiments que j’ai. Après avoir reçu ce premier prix du concours national de dissertation, je suis très content, très heureux du fait que je représente ici ma ville de N’zérékoré qui s’est placée à la tête de ce concours. C’est aussi une fierté pour moi de représenter toute mon école Sainte-Marie ici à Conakry et de l’avoir classée à la tête de ce concours. L’année passée, j’avais participé à ce concours mais malheureusement je n’ai pas eu la chance. Donc, je ne me suis pas découragé, j’ai dit que chaque chose a son temps. Donc, cette année aussi, quand j’ai vu le sujet, surtout le sujet parlait de quelque chose de très important, c’est-à-dire le choix d’une matière qui manquerait en Guinée et qui devrait être ajoutée. Donc, j’ai choisi la matière des sciences numériques et technologiques qui devraient être intégrées dans le système éducatif pour l’améliorer ».

Antoine Chérif, Directeur général de UBA Guinée, a souligné l’importance de ce concours pour la Fondation UBA : « De 2020 à nos jours, la fondation UBA, par ce concours, a décidé d’accroître son soutien au secteur éducatif guinéen. Depuis les deux dernières années, le taux de participation des élèves a été très encourageant, plus de 3000 candidatures pour cette quatrième édition. Ce concours est pour la Fondation une preuve de notre engagement à vouloir participer au développement des futures générations de leaders en Guinée à travers son programme Africa That reads. »

Les représentants du secteur de l’éducation nationale présents à cette cérémonie ont félicité et encouragé UBA Guinée dans la pérennisation de cette initiative. Certains d’entre eux ont également suggéré d’augmenter le nombre de lauréats pour les éditions à venir.