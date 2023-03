Répondant aux questions des conseillers du CNT, ce mercredi 29 mars 2023, la ministre de la Pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime a mis l’accent à profit pour évoquer les maux qui assaillent son département. Charlotte Daffé est également revenue sur le manque de personnels auquel son département est confronté à l’intérieur du pays.

“Nous avons une absence totale de l’administration à l’intérieur du pays et aussi un manque d’équipement au niveau du secteur de la pêche. Il y a une insuffisance des ressources humaines qualifiées. Au département, on a des fonctionnaires qui ne peuvent pas utiliser Word ou Excel. Ils ne peuvent pas écrire une lettre sans faute. Aujourd’hui, j’ai plus de 300 personnes non postées, mais je ne peux pas les poster parce qu’ils ne pourront pas nous servir. Il y a des fonctionnaires qui prennent leurs salaires, mais ils ne peuvent pas faire le travail”, a déploré la ministre.

Aux questions des conseillers sur ce qu’elle compte faire de ces cadres non qualifiés, elle a affirmé avoir prévu d’organiser des séances de renforcement des capacités. “Mais, pour cela, il faut déjà avoir une base. Et pour certains il y a même pas cette base à renforcer. Donc, on est obligé d’aller chercher de gauche à droite dans les autres départements sectoriels. Sinon, il y a des personnes mais qui ne peuvent pas faire le travail des réformes que nous sommes en train de mettre en place. Alors, tous ceux qu’on jugera apte de pouvoir nous servir à Conakry tout comme à l’intérieur du pays, nous allons les prendre, le reste on les mettra à la disposition du département du travail et de la fonction publique”, a-t-elle indiqué.