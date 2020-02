Saikou Yaya Barry de l’UFR monte au créneau: «Alpha Condé c’est l’homme et son contraire…»

Le secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines (UFR), a réagit ce vendredi 28 février 2020, sur la visite avortée d’une importante délégation de la CEDEAO qui était attendue ce vendredi 28 février en Guinée.

Cette délégation composée des quatres (4) chefs d’État Africains dont le nigérien Mahamadou Issoufou, a annulée son séjour à Conakry.

Les raisons, Alpha Condé, aurait opposé une fin de non recevoir de la dite délégation.

Pour honorable Saikou Yaya Barry, cette attitude du chef de l’État guinéen n’est pas une surprise.

D’ailleurs selon ce député de l’UFR, Alpha Condé, est à l’image de feu président Ahmed Sékou Touré.

«Ce que les Guinéens doivent savoir, Alpha Condé, c’est l’homme et son contraire. C’est-à-dire que y a Alpha Condé ce qu’il fait devant les autres, et Alpha Condé ce qu’il fait lui-même dans son pays. C’est différent. Il est à l’image de Sékou Touré comme il le dit. Qui avait un bon nom au niveau sous-régionale au niveau Africain. Au niveau international on parlait de la Guinée, mais, à l’interne, on se rendait compte que c’était des arrestations, des tueries et des violations des droits de l’homme. C’est ce qu’Alpha Condé veut toujours prospérer aujourd’hui dans notre pays. » a-t-il déclaré