Mamadi Touré a passé le témoin à Dr Ibrahim Khalil Kaba, ministre entrant des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger ce vendredi 29 janvier 2021. La passation de service s’est déroulé dans la salle de conférence du département, en présence de plusieurs ministres et cadres de la Présidence de la République.

Après trois (3ans) à la tête du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré laisse la place à l’ancien Chef de Cabinet de la Présidence de la République, avec réjouissances d’avoir accompli une grande partie de sa mission.

En face des diplômates, Mamadi Touré a évoqué la réalisation de plusieurs chantiers et l’exécution de plusieurs projets dans ce domaine, dont entre autres: l’organisation de première conférence diplomatique, le développement et le renforcement de la coopération bilatérale, l’mplication de la diaspora dans le processus de développement socioéconomique du pays, la gestion de la délivrance des visas électroniques ou encore, l’enrôlement et la délivrance des passeports aux compatriotes à létranger, pour ne citer que ceux-ci.

Le ministre sortant dit céder le département à son successeur avec l’ambition de la réforme et un processus continu et non un événement statique.

«Je voudrais en cela souligner que de nombreux défis aussi importants les uns que les autres restent à relever. C’est pourquoi je vous encourage, monsieur le ministre, à poursuivre les chantiers ouverts, au nombre desquels : la mise en œuvre des recommandations de la Conférence diplomatique; L’application effective de la carrière diplomatique et consulaire, à travers la signature du décret et la mise en œuvre des textes y afférents, pour mettre fin à la sédentarisation et au manque de rotation de nos diplomates; Le déménagement de notre ministère à son nouveau siège sis à Koloma ; La finalisation par la Commission interministérielle de la rationalisation de nos contributions financières aux organisations internationales; L’amélioration continue de la gestion du courrier au sein du Département, Le renforcement des capacités des cadres, à travers l’opérationnalisation rapide du CEFOPED et lamélioration de l’usage de l’outil informatique; Lamélioration de la préparation et de lexécution du budget du Département ;L’amélioration des conditions de travail au Département central.»

Réaliser ses projets relève d’un engagement émanant du ministre entrant et de son équipe au sein de ce département.

«Je viens dans ce ministère avec un esprit confiant. Confiant avec votre esprit d’engagement et en votre capacité de mettre en oeuvre les conclusions et recommandations de la conférence diplomatique lors de laquelle sans complaisance révéler les maux qui minent notre diplomatie et proposer des solutions pour la rendre plus performante et à la hauteur des ambitions du pays.

Ce chantier ambitieux de transformation et la transformation de la carrière diplomatique d’une diplomatie au service du développement se traduira par la poursuite et l’approfondissement des reformes par le dialogue et la confiance en particulier, et j’ai compris le message pour le respect de la carrière diplomatique, signale Ibrahima Khalil Kaba.

«Il s’agira de relever un défi politique et diplomatique, un défi économique et environnemental, social et culturel, juridique et consulaire mais aussi un défi administratif et financier. Le ministère fait face à l’ensemble de ces défis dans un monde globalisé qui est devenu un village planétaire et interconnecté qui m’est parfois rude épreuve du schéma du fonctionnement de la diplomatie traditionnelle grâce à la nouvelle technologie de l’information et de la communication.

Pour réussir, le ministre entrant estime qu’il s’adaptera à penser et agir autrement sur la clairvoyance du chef de l’État «pour que notre diplomatie contribue significativement à l’amélioration des conditions de vie des Guinéens, en Guinée et en dehors de la Guinée.

«Je m’engage à la mise en oeuvre effective et diligente, des recommandations et de la conférence diplomatique et celles du ministre sortant monsieur Mamadi Touré», a exprimé Ibrahima Khalil Kaba, ministre entrant des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger.