À l’occasion de la journée internationale du travail célébrée cette année sous le thème : “La protection sociale, socle de prospérité partagée, gage de démocratie et de paix sociale”, le Mouvement syndical guinéen a saisi l’occasion pour poser des revendications sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés guinéens.

Ce mercredi 1er mai 2024 au Stade de Coléah, les représentants des différentes centrales syndicales ont, dans un cahier de charge invité les autorités de la transition à rétablir les médias privés qui sont victimes de brouillage et du retrait des bouquets Canal+ et Star-times depuis plusieurs mois.

« La libération des médias victimes de brouillage et du retrait des bouquets Canal+ et Startimes, ayant occasionné la mise en congé technique de plus de 500 employés à Conakry comme à l’intérieur du pays ; la réhabilitation du Secrétaire Général du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée (SPPG) arbitrairement arrêté et condamné pour avoir réclamé la libération des médias et de l’internet ; la signature de la convention collective de la Presse Privée ; la représentation du SPPG et de la fédération syndicale professionnelle de l’information et de la communication (FSPIC) dans les instances régulation du secteur de la presse comme la Haute autorité de la communication(HAC) », a détaillé Abdoulaye Camara de l’Union syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG).

Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG estime que le défi majeur du mouvement syndical est celui de l’extension de la protection syndicale aux travailleurs de l’économie informelle.

« Depuis 1919, la protection sociale reste et demeure un défi pour le monde du travail. Le système normatif de l’OIT a établi des critères qualitatifs et quantitatifs qui, ensemble, ont permis de déterminer un niveau minimum de protection sociale devant être fourni par les régimes de sécurité sociale. Ces normes de sécurité sociale nous servent de cadre de référence pour une meilleure construction de systèmes universels de Protection sociale. Dans cette optique, les centrales syndicales guinéennes n’ont ménagé aucun effort pour négocier et obtenir la création et l’opérationnalisation d’institutions dédiées complètement à la protection sociale des travailleurs salariés et des retraités ».

Pour lui, la classe ouvrière guinéenne dans son ensemble mesure à juste titre les efforts déjà consentis par le Gouvernement, mais attire son attention sur les éléments constitutifs d’une protection sociale et les normes internationales en lien avec la Protection Sociale. C’est pourquoi il pose les revendications suivantes :

1. La disponibilité du système de sécurité sociale ;

2. La couverture complète de l’ensemble des risques sociaux ;

3. L’accessibilité aux prestations sociales. La classe ouvrière réitère sa demande auprès des employeurs, la déclaration des effectifs réels de leurs travailleurs afin de mieux assurer les risques sociaux.