Le procès en appel du jeune opposant Boubacar Diallo alias Grenade ouvert ce vendredi 29 janvier à la Cour d’appel de Conakry a été renvoyé au 12 février prochain pour réquisitions et plaidoiries.

Condamné à 10 ans de prison ferme et cinq ans de sûreté par le tribunal de première instance de Dixinn en mai 2018, Boubacar Diallo alias Grenade est poursuivi pour «tentative d’assassinat, port illégal d’armes de guerre et de minutions ».

Après le report pour la réquisition et plaidoirie l’avocat de l’accusé parle d’un montage: «Depuis 2018, il a été arbitrairement arrêté et fortuitement accusé de tentative de meurtre et de détention illégale d’arme de guerre. Ce qui était déjà un montage. Parce qu’en réalité à travers son militantisme au sein de l’UFDG on voulait passer par lui pour atteindre certaines personnalités. Ce qui était inacceptable. Il n’a jamais tenté de donner la mort à qui que ce soit. Au contraire c’est lui qui a été fusillé. Au lieu de se retrouver à l’hôpital, il a été pourchassé, percuté, emprisonné jusqu’au jour d’aujourd’hui.»

Poursuivant, Me Salifou Béavogui dit que le parquet n’a pas pu faire asseoir la conviction de la Cour: « Donc après les débats nous avons décidé de passer au rythme des plaidoiries. Mais le parquet dit qu’il n’est pas prêt. Il a sollicité le report à une quinzaine alors que celui qui a monté ce dossier.»