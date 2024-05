Depuis l’étranger, l’ancien président guinéen, Alpha Condé, continue de jeter un regard critique sur la gestion du pays par le CNRD.

A l’occasion de la fête internationale de travail, l’homme qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans pense que le bilan de la junte qui l’a évincé du pouvoir le 5 septembre 2021 n’est pas satisfaisant.

Du secteur d’emploi à la situation économique en passant par le secteur de l’énergie, Alpha Condé dénonce la misère qui frappe la population guinéenne.

“Aujourd’hui, nous célébrons cette fête, dans un contexte de paupérisation accrue de l’ensemble des travailleurs et travailleuses comme de la société toute entière. La capitale guinéenne est plongée dans le noir, alors qu’avant le 5 septembre 2021, le grand Conakry disposait de l’électricité 24 h sur 24, le prix du carburant est passé de 11000 francs à 12000 francs guinéens, comme le cout des transports en direction de l’intérieur du pays. Également le sac de riz dont le prix est passé de 180000 francs à plus de 300000 francs guinéens. En ce moment, le monde du travail guinéen est exposé à de nombreuses pénuries et à la dégradation de son niveau de vie. C’est pourquoi j’encourage chaque acteur social à œuvrer à la consolidation d’un front qui rassemble les travailleurs et travailleuses avec le reste de la société, celle des retraités, des sans-emplois, des jeunes pour lesquels, la gouvernance actuelle n’offre pas de meilleures perspectives.

Face à ces impératifs, il est primordial de rappeler que le combat pour les travailleurs et les travailleuses doit s’illustrer par une mobilisation constante contre les injustices, contre la nouvelle corruption qui brade aujourd’hui nos ressources nationales au profit d’un petit clan peu soucieux de l’intérêt national. Notre conscience nationale invite chacun d’entre nous à s’investir dans la lutte pour le retour à la légitimité politique, la démocratie, le rétablissement des libertés publiques et syndicales. Parce que les travailleurs, les syndicats et leurs forces vives demeurent encore le dernier rempart contre la mauvaise gouvernance et le pouvoir basé sur la violence”, regrette l’ex-chef de l’Etat guinéen dans un message diffusé sur ses canaux de communication digitale.

Alpha Condé rappelle la longue lutte que les travailleurs guinéens ont mené dans le cadre de l’émancipation de la Guinée.

L’ancien dirigeant guinéen a souligné par la même occasion, la nécessité pour le pays de disposer d’une force sociale unie pour défendre les acquis de son régime.

“Je voudrais rappeler le rôle que les travailleurs et travailleuses de Guinée ont joué dans la lutte pour l’indépendance, pour l’émancipation de la nation guinéenne et pour la consolidation de nos acquis sociaux et démocratiques. Et pour mentionner la nécessité pour notre pays, d’avoir une force sociale unie et organisée pour défendre les acquis que nous avons réalisé ensemble depuis 2010 : l’instauration d’un salaire minimum, l’amélioration de la grille salariale, la féminisation de l’administration et l’autonomisation des femmes, à travers les différents projets d’insertion économique et sociale”.

Souhaitant bonne fête à l’ensemble des travailleurs et travailleuses guinéens, le président Alpha Condé a invité chaque guinéen à “être confiant dans le retour de notre pays a des jours meilleurs, dans l’unité, la paix et la fraternité”.