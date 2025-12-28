Le candidat de la GMD, Mamadi Doumbouya, a accompli son devoir civique ce dimanche 28 décembre 2025 en votant à Boulbinet, dans la commune de Kaloum.

Le président de la Transition s’est rendu aux urnes en compagnie de son épouse, Laurianne Doumbouya. À l’issue du vote, il a lancé un appel à la mobilisation citoyenne, exhortant les électeurs à participer au scrutin dans un climat apaisé. « J’invite chaque citoyenne et chaque citoyen à voter dans la paix, la discipline et la sérénité », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Affichant également ses ambitions pour le pays, Mamadi Doumbouya a souligné sa volonté de poursuivre l’œuvre engagée avec l’appui des Guinéens. « Ensemble, poursuivons la construction d’une Guinée unie, stable et fièrement tournée vers l’avenir », a-t-il déclaré.