Candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le président du Bloc libéral, Faya Millimono, a accompli son devoir civique ce dimanche dans son quartier d’Enta Fassa, secteur Kouchourou. À l’issue de son vote, l’homme politique a exprimé ses préoccupations face à la faible affluence constatée dans les bureaux de vote.

« Le message, je ne vois pas encore tellement d’engouement », a-t-il déploré, appelant les citoyens à se mobiliser davantage au cours de la journée.

Dans son bureau de vote numéro 2, 463 électeurs sont inscrits. Faya Millimono a exhorté les électeurs à venir s’acquitter de leur devoir civique, tout en se montrant optimiste quant à une amélioration de la participation. « J’espère que ça va changer au courant de la journée. J’ai voté et vous savez quand même pour qui j’ai voté », a-t-il lancé.

De son côté, le président du bureau de vote, Camara Mamadou, a assuré que le scrutin se déroule dans le calme depuis l’ouverture. « Effectivement, on était là depuis 6h30, on a commencé à partir de 7h30 précisément alors. Le vote s’est déroulé à partir de 7h30 », a-t-il expliqué, tout en évoquant certaines difficultés organisationnelles.

Selon lui, la principale contrainte concerne le vote par dérogation. « Le gros problème, c’est quoi ? Parce qu’il y a des gens qui viennent pour le problème c’est le vote par dérogation, parce que le nombre est déjà atteint. Je viens de parler avec le directeur qui me confirme de ne pas m’engager dans ce sens-là », a-t-il précisé.

En attendant l’évolution de la participation au fil de la journée, les agents de bueaux de vote poursuivent le déroulement du scrutin dans le respect des règles établies par la DGE.