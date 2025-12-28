Alors que les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre pour élire le président de la République, la participation électorale reste globalement timide dans plusieurs quartiers de la capitale. De Lambandji à Dabompa, en passant par Yattaya, la faible affluence des électeurs constitue l’un des faits marquants des premières heures du scrutin, malgré un déroulement jugé globalement calme et maîtrisé par les responsables des bureaux de vote.

Au centre de vote Alama Traoré de Lambandji dans la commune éponyme, la mobilisation demeure faible en milieu de journée. Dans le bureau de vote n°3, qui compte 403 électeurs inscrits, peu de citoyens avaient accompli leur devoir civique à 12 h 55. « Nous rendons grâce à Dieu, car tout se passe très bien et dans le calme. Cependant, l’affluence reste faible. Il n’y a pas encore beaucoup d’électeurs », a indiqué Mamadou Bobo Barry, président du bureau. Tout en rassurant sur la régularité des opérations, il a lancé un appel à la population afin qu’elle se rende massivement aux urnes. Les responsables du centre espèrent, eux aussi, une participation plus importante au fil de la journée.

Même constat à Dabompa dans la commune de Tombolia, où le scrutin a été marqué à la fois par une faible affluence et par des dysfonctionnements organisationnels au démarrage. À Dabompa village, notamment au secteur Pampaouré, l’ouverture du bureau de vote n°2, fort de 475 électeurs inscrits, a accusé du retard en raison de l’absence d’un document essentiel. « On avait quelques anomalies, mais on a pu gérer. Le guide devait être là, mais on ne l’a pas retrouvé à temps. C’est ce qui a retardé », a expliqué le premier responsable du bureau. Le vote a finalement débuté à 8 heures, une fois l’ensemble du matériel électoral disponible et les représentants des partis politiques présents.

Malgré la reprise normale des opérations, la mobilisation des électeurs est restée faible durant les premières heures.

Interrogé sur les raisons de cette timidité, le président du bureau s’est montré évasif : « Je n’ai aucune idée pour ça ». De son côté, Sory Camara, après avoir voté, a salué le bon déroulement de la campagne électorale tout en appelant les citoyens à participer. « Je demande à tout le monde de se mobiliser pour venir voter puisque c’est leur droit. Ils ne doivent pas rester à la maison », a-t-il exhorté, exprimant l’espoir d’une affluence progressive au cours de la journée.

À Yattaya dans la commune de Sonfonia, la situation est encore plus frappante. Au centre de vote du Collège Moderne, composé d’un seul bureau, aucun électeur n’était présent lors de l’ouverture, alors que 164 inscrits figurent sur la liste électorale. Cette quasi-absence contraste fortement avec l’ambiance observée dans d’autres centres, à l’image de l’école primaire Japon, où une forte affluence a été constatée dès les premières heures.

Si le scrutin se déroule dans le calme et sans incidents majeurs signalés, la faible participation observée dans plusieurs centres soulève des interrogations quant à la mobilisation des électeurs.

Les autorités électorales et les responsables locaux misent toutefois sur un sursaut de participation dans l’après-midi, espérant que les citoyens répondront à l’appel du vote avant la clôture des bureaux.