Environ 6,7 millions de Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025 pour élire le président de la République, appelé à diriger le pays pour les sept prochaines années. Ce scrutin, jugé déterminant, doit consacrer le retour à l’ordre constitutionnel après quatre années de transition.

À Conakry, l’ouverture des bureaux de vote s’est déroulée dans le calme. À Yattaya, au centre de vote de l’école primaire Japon, situé dans le secteur Issiaga et comprenant quatre bureaux, les électeurs ont commencé à affluer dès 6 heures du matin. Les opérations de vote ont officiellement été lancées à 7 heures par le président du bureau de vote n°1, Ousmane Condé. Une affluence notable a été observée devant les différents bureaux, sous la surveillance d’un dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes.

Présente sur place, une électrice, Safiatou Youla, a salué le bon déroulement des opérations, indiquant avoir voté sans difficulté et appelant les citoyens à accomplir leur devoir civique dans la tranquillité.

Même constat à Lambandji, au centre de vote de l’école primaire Mama Étoile, où les cinq bureaux de vote ont ouvert à 7 heures précises. Sur les lieux dès 6h45, notre reporter a constaté la disponibilité de l’ensemble du matériel électoral requis, une information confirmée par les présidents des bureaux de vote. Les premiers votes ont été effectués par les agents électoraux, avant l’arrivée progressive des citoyens.

Dans ce centre, 2 026 électeurs sont inscrits, répartis entre les cinq bureaux. Si certains délégués de partis politiques sont arrivés après l’ouverture des bureaux, le scrutin se déroulait néanmoins dans le calme et la discipline.

Au moment de la mise en ligne de cet article, aucun incident n’avait été signalé dans les centres de vote visités.