Comme de nombreux citoyens guinéens, le président du parti Alliance pour le renouveau national (ARP), Mohamed Nabé, s’est acquitté de son devoir civique ce dimanche 28 décembre 2025. Le candidat à l’élection présidentielle a voté à Nongo, carrefour Télémele, dans la commune de Lambanyi.

À l’issue du vote, il a fait part de ses préoccupations concernant le déroulement du scrutin, notamment le retard constaté dans l’ouverture de certains bureaux de vote.

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République pour un mandat de sept ans. Selon les constats effectués sur le terrain, le scrutin est globalement marqué par des retards dans l’ouverture de plusieurs bureaux de vote à travers le pays.

Tout en saluant le climat général du vote, Mohamed Nabé a toutefois relevé l’existence de quelques irrégularités qu’il qualifie d’anomalies majeures. “Depuis ce matin, les Guinéens se sont massivement mobilisés pour exercer leur devoir civique. Pour l’instant, les choses se passent bien. C’est vrai que nous avons connu des petites anomalies mais qui ne sont pas réellement entacher la crédibilité réelle du scrutin. C’est notamment, il y a des bureaux de vote qui ont ouvert en retard, des responsables de bureaux de vote dans certaines régions qui sont venus en retard. Ce sont des anomalies majeures”, a-t-il déclaré.

Le candidat de l’ARP a, par ailleurs, lancé un appel au calme et à la sérénité à l’endroit de l’ensemble des acteurs politiques et des citoyens. “Ajourd’hui, le message que j’ai pour le peuple de Guinée, nous sommes tous des Guinéens. Nous n’avons qu’un seul pays. Je pense que la vision et l’objectif de tous les neuf candidats, c’est de développer la Guinée, donner la prospérité et le bien-être au peuple. C’est pourquoi je lance un appel solennel à tous les candidats, à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, d’observer le calme et la sérénité”.

Mohamed Nabé a accompli son vote aux environs de 12 heures. À l’instar de nombreux citoyens et responsables de bureaux de vote, il a également constaté une faible affluence au moment de son passage, tout en exprimant l’espoir d’une mobilisation plus importante avant la clôture du scrutin. “Apparemment, moi je suis venu, il n’y avait pas une grande affluence, meme si je suis venu un peu en retard. Mais j’ai trouvé quand même le calme, les agences sont en place, et je n’ai pas aussi observé de manquement au niveau du matériel électoral, il y a des délégués, des candidats”, s’est-il réjoui.