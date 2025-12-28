Le scrutin présidentiel se déroule ce dimanche 28 décembre 2025 en Guinée dans un climat globalement apaisé. Dès l’ouverture des bureaux de vote à 7 heures, les opérations se sont déroulées sans incident majeur dans les centres visités. Si certains bureaux ont enregistré une affluence notable, d’autres connaissent une participation plus timide, traduisant un début de journée contrasté.

À Conakry, le centre de vote José Marti, dans le quartier Yattaya, secteur Mangata, a affiché une fréquentation perceptible dès 13 heures. Ce centre, le plus grand de la zone, accueille 5 033 électeurs répartis sur 11 bureaux de vote. Une heure plus tard, au lycée Moderne de Foulamadina, secteur Kanteya, la participation était beaucoup plus faible. Ce centre compte 1 671 inscrits répartis sur quatre bureaux de vote. Aissatou Kanté, déléguée du bureau N⁰4, a indiqué : « Le bureau a ouvert à 7 heures et le vote s’est déroulé dans la paix et la tranquillité. Il y a eu un peu d’affluence le matin, mais elle a baissé dans le courant de la journée. » Une situation similaire a été observée au centre de vote El Hadj Oumar Diané 2, qui accueille 876 électeurs sur deux bureaux.

Sur le plan organisationnel, le président de la délégation spéciale de Lambanyi, Fafa Bira Manet, a effectué une tournée de contrôle dans plusieurs quartiers, dont Simambossia 1 et 2, Yembeya, Simbaya Gare, Bantounka 2, Petit Simbaya et Wareya. Après avoir accompli son devoir civique à 7h45 dans le quartier de Wanindara Rails, il a rassuré sur le bon déroulement du scrutin : « Partout où je suis passé, il n’y a pas eu de problème majeur. Les citoyens s’intéressent au vote, le matériel est arrivé à temps et les électeurs sont en file et votent dans l’enthousiasme. »

Au centre Joseph Benjamin Laurence de Lambayi, dans le quartier Wareya, le scrutin se déroule également dans le calme. Thierno Boubacar Barry, président du bureau de vote numéro 6, a confirmé le respect des horaires et des consignes : « Les bureaux ont été ouverts à l’heure indiquée. Des instructions ont été données pour garantir la transparence, notamment le contrôle des téléphones à l’entrée. » Concernant la représentation des partis politiques, elle reste partielle avec la présence de quatre délégués de partis tels que le FRONDEC, le GMD et le Bloc Libéral.

Du côté des électeurs, le sentiment est positif. Juliette Maomou, votant pour la première fois, a confié : « Tout s’est bien passé. J’ai pu voter pour mon candidat. L’organisation est bonne et il n’y a pas beaucoup de monde. »

Au total, 6,7 millions d’électeurs guinéens sont appelés à choisir leur président parmi neuf candidats : Abdoulaye Yéro Baldé, Makalé Camara, Ibrahima Abé Sylla, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabé, Elhadj Bouna Keita, Mohamed Shérif Tounkara, Mamadi Doumbouya et Faya Lansana Millimouno.