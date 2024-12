Le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a partagé les ambitions du gouvernement guinéen visant à doter la Guinée d’une compagnie aérienne privée. Selon lui, le pays recherche actuellement les ressources nécessaires pour acquérir sa propre compagnie aérienne.

Le ministre porte-parole assure que des études ont déjà été réalisées et qu’une mission du gouvernement a rencontré les fabricants de compagnies aériennes. “Nous avons évalué les coûts et il faut environ 20 millions de dollars pour créer la compagnie Air Guinée, avec deux petits avions qui desserviront les villes de l’intérieur, et peut-être un vol long-courrier pour l’international”, a expliqué Ousmane Gaoual dans de l’émission “On fait le point”.

Le ministre a précisé la position du gouvernement concernant l’exploitation de la compagnie. “La tendance du gouvernement est de dire : nous utiliserons notre marque, comme Air France, mais ce n’est pas le gouvernement qui l’exploite. Il faut trouver des partenaires financiers qui fourniront les avions. L’État apportera une part du capital, et la gestion se fera en partenariat avec une gouvernance privée”, a ajouté Ousmane Gaoual, soulignant que toutes les compagnies aériennes ayant réussi à l’échelle mondiale fonctionnent avec une gestion privée.

“Nous allons donc dans ce sens”, a-t-il confié, précisant que des discussions avancées sont en cours avec des partenaires pour l’acquisition de la compagnie, à l’image d’Air Guinée.

“Ces discussions ont commencé en avril, et bien qu’il soit encore tôt pour conclure, de telles négociations prennent un peu plus de temps”, a-t-il ajouté.