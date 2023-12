Les fêtes de fin d’années sont des véritables occasions pour les gens de se commémorer des vécus pendant les douze longs et interminables mois de l’année. En Guinée, la fin de l’année 2023 s’inscrit dans un contexte assez particulier avec les crises qui frappent le pays notamment l’explosion du central énergétique de Kaloum qui a chamboulé toutes les activités des citoyens.

Contrairement aux années précédentes, on remarque moins d’engouement chez les citoyens pour les festivités de fin d’années. Alors qu’ils refoulaient du monde pendant cette période, les salons de coiffure, de couture, les boutiques d’habits sont presque désertes.

Commerçante d’habits, de chaussures et d’accessoires pour femmes, Mariama déplore cette situation qui, selon elle, reflète la galère qui règne dans la cité. « En prélude aux festivités de fin d’années, j’ai commandé beaucoup d’habits et de sacs pensant qu’il allait y avoir de l’engouement. Mais, il n’y a pas d’acheteurs, mais vous voyez les habits qui sont suspendus ici. L’année dernière, à cette période, je recevais énormément de clients, des jeunes filles venaient acheter des trucs pour la fête sauf que cette année les gens viennent rarement. ceux qui viennent, ils demandent les prix, puis ils partent sans acheter. Cela prouve à suffisance que le pays est dur, les gens cherchent quoi manger, pas pour s’habiller pour des fêtes. J’espère bien que les choses vont changer», explique cette vendeuse.

Kadiatou est aussi vendeuse de sacs, de chaussures et d’accessoires pour filles. Elle déplore l’absence de la clientèle. « Les gens viennent demander quand je leur dis le prix, ils partent en promettant de revenir, mais je ne les revois plus. J’ai acheté les habits très cher, si je ne gagne pas des acheteurs ça sera une énorme perte pour moi».

Par contre, les coiffeuses et maquilleuses dans les instituts de beauté sont optimistes. C’est le cas de Maimouna, gérante du salon de coiffure “Choix des reines chez MK de Lambanyi” dans la commune de Ratoma. « Les clients viennent pour se coiffer à la fin de l’année, mais pas comme l’année dernière. Le mois de décembre dernier, nous avons eu une quarantaine de mariées à coiffer, mais pour ce mois-ci, nous n’en avons pas eu la moitié. Beaucoup pointent du doigt l’explosion, mais personnellement, je ne pense pas que ça soit ça la vraie raison».

Par le passé, Batouly a l’habitude de renouveler sa garde robe. Mais cette année, elle regrette de ne pas pouvoir le faire. « Je ne prévois pas de sortir cette année parce que les lieux de loisirs où je voulais être sont fermés et surtout, il y a beaucoup de galère. C’était mieux l’année dernière.

Je trouve que la fin de l’année dernière était beaucoup mieux que cette année. D’habitude, chaque fin d’année, je me tresse bien, je me maquille pour sortir, mais cette année, je n’irai nulle part, je voudrais bosser vu qu’on a une mariée à maquiller ce jour et ensuite, je vais rentrer à la maison».