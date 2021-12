Le tirage au sort pour la phase de groupe de la Ligue des champions africaine 2021-2022 s’est tenu ce matin au Caire, en Égypte. Le Horoya AC hérite d’un groupe très relevé avec le Raja, l’Esperance Setifienne et Amazulu FC…

Pour franchir la phase des poules de cette nouvelle édition, le champion de Guinée devra cravacher dur. Son groupe reste l’un des plus relevés de la compétition. En plus du Raja (Maroc), vainqueur de la Coupe des Confédérations, le HAC se frottera à l’Esperance de SETIF (Algérie) et la rayonnante équipe sud-africaine des Amazulu.

Groupe B :

Raja FC (Maroc)

Horoya AC (Guinée)

ES Setif (Algerie)

Amazulu (Afrique du Sud)

