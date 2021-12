Djanii Alfa a récemment soutenu son compagnon de lutte du FNDC, Oumar Sylla » Foniké Mènguè » pour le poste de Président du CNT.

L’Artiste Alpha Midiaou Bah, plus connu sous son nom d’artiste Djanii Alfa à travers les réseaux sociaux, a déclaré : »Si on veut réussir notre transition il faut obligatoirement confier les responsabilités à ceux qui peuvent placer l’intérêt commun au dessus de leur intérêt individuel. On doit finir le travail. Wa lou a kha wali ragnon. Le pays attend de nous de la grandeur. Soyons à la hauteur. »

DIOP François