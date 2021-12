Arrivé à Kigali ce matin, le Syli National a connu ses potentiels primes pour la CAN 2021 avant son départ, même si entre temps l’équipe a dû voyager sans certains joueurs, qui auraient contracté le Covid-19 à la veille…

Le Syli National de Guinée a rejoint Kigali dans la matinée sans 4 membres. Les joueurs Moriba KOUROUMA, Mamadou KANÉ et Ousmane KANTÉ, en plus de l’analyste vidéo Theo DUBOSCQ qui sont restés en isolement à Conakry et effectueront de nouveaux tests dans les prochains jours.

La veille, l’équipe a pris connaissance des primes qu’elle recevra tout au long de la compétition en fonction de son parcours. Selon nos confrères de firawasport.com, en plus des primes de qualification, les convoqués ont reçu 2.000 dollars chacun.

Le Syli percevra :

10.000 Dollars pour une qualification en huitième de finale ;

12.500 Dollars pour une qualification en Quart de finale ;

20.000 Dollars pour une qualification en Demi-finale ;

Et 30.000 dollars pour une qualification en Finale ;

En cas de victoire finale, il reviendra au Président de la transition de fixer le montant de la prime.

@JeuneElhadj